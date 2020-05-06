احذر المسكنات و الحلويات.. أسباب الحموضة في رمضان.. فيديو

النوم بعد السحور عادة خاطئة تسبب الحموضة وصعوبة الهضم ويجب أن ننتظر ساعة ما بين السحور والنوم .

وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس على قناة صدى البلد، أن من العادات الخاطئة في رمضان، هي