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مرأة

احذر المسكنات و الحلويات.. أسباب الحموضة في رمضان.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:31 ص
علاج حموضة المعدة
علاج حموضة المعدة
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رشا عوني
أكد الدكتور باهر السعيد الصيدلي الشهير، أن الأكلات الدسمة وكثرة تناول الحلويات تسبب الشعور بـ الحموضة بشكل مستمر خلال نهار رمضان، كما أن هذه الأكلات تزيد الإحساس بالعطش لذا يفضل عدم الإكثار منها وخاصة السكريات .  

وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس على قناة صدى البلد، أن من  العادات الخاطئة في رمضان، هي النوم بعد السحور عادة خاطئة تسبب الحموضة وصعوبة الهضم ويجب أن ننتظر ساعة ما بين السحور والنوم . 

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وشدد على ضرورة الإقلال من الحلويات والأكلات الدسمة والنشويات لأنها تضر الجهاز المناعي بشكل كبير خاصة خلال هذه الفترة في ظل تفشي كورونا.

وحذر باهر السعيد من تناول المسكنات بشكل مفرط مؤكدًا انها تسبب مشاكل المعدة منها الحموضة، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل العظام فيتناولون مسكنات بشكل كبير.
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