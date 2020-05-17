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10 أطعمة فعالة في علاج الحموضة

الأحد 17/مايو/2020 - 07:37 م
10 اطعمة فعالة في
10 اطعمة فعالة في علاج الحموضة
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اسماء محمد
تعد الحموضة من المشكلات الصحية واسعة الانتشار بين البشر، ولها اسباب عديدة أبرزها مشاكل المعدة او اتباع بعض العادات الخاطئة او أحد الاثار الجانبية لبعض الامراض .. وللتمكن من علاجها يجب علاج السبب الرئيسي مع تناول نظام غذائي مناسب.


عرض موقع " healthifyme" أهم 10 أطعمة تساعد فى علاج الحموضة او الوقاية منها.


ماء جوز الهند او السوبيا.. معروف أن هذا العلاج اللذيذ يهدئ المعدة والجهاز الهضمي، تناول كوبين على الأقل يوميًا.


عصير البطيخ رائع لمواجهة الحموضة ويمكن تناول كوب من عصير البطيخ مع وجبة الإفطار.


كوب من حليب الرائب بعد تناول وجبة حارة يساعد على تقليل عدم الارتياح، حيث يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تطبيع الحموضة في المعدة.


تناول القليل من أوراق الريحان أو غليها في الماء وشربها بشكل متكرر للحد من ارتجاع الأحماض. يمكنك أيضًا القيام بذلك بأوراق النعناع.


أدخل الموز والخيار واللبن في نظامك الغذائي. من المعروف أنها تعطي راحة فورية من الحموضة.


تذوق "مص" قطعة صغيرة من القرنفل عندما تكون لديك حموضة يساعد على تقليل الأعراض.


يساعد الزنجبيل في الهضم.. استخدم الزنجبيل في الطهي أو قم بغليه في كوب من الماء ، قلل إلى نصف كوب واستهلك الماء.


الكمون علاج رائع للحموضة..امضغ بعض الكمون أو غلي ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء. اغلي حتى ينخفض ​​الماء إلى النصف. اشربه على معدة فارغة.


خذ ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء كل صباح على معدة فارغة.


اشرب لترين على الأقل من الماء على مدار اليوم .
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