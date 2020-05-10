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مرأة

بمكونات فى المنزل .. وصفات بسيطة للتخلص من الحموضة خلال دقائق

الأحد 10/مايو/2020 - 09:03 ص
الحموضة
الحموضة
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نهى هجرس
عسر الهضم هو حالة شائعة تحدث في كل من الرجال والنساء من جميع الفئات العمرية، وهو السبب الأكثر شيوعًا بسبب الإفراط في تناول الطعام حاصة فى شهر رمضان ، أو الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية أو الحارة ، وتناول الكحول الزائد ، والتدخين ، والتوتر ، والتعب.


وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الطرق العلاج المنزلية للتخلص من عسر الهضم.



- الزنجبيل 
الزنجبيل هو علاج منزلي شائع يستخدم لعلاج عسر الهضم الناجم عن ارتجاع الأحماض واستهلاكه سيساعد في تخفيف الأعراض، يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية تسمى الشولاجول والزنجبول التي يمكن أن تساعد في التعافي السريع للمعدة  .


- بذور الشمر 
تحتوي بذور الشمر على مركبات نشطة بما في ذلك الفينشون والأنيثول، سيساعد تناول بذور الشمر على إزالة الغازات من الجهاز الهضمي ويجعلك تشعر بالانتفاخ ، مما يخفف من عسر الهضم



- شرب الماء 
اشرب الكثير من الماء حيث يحتاج الجسم للماء لهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة والمشروبات بشكل صحيح، إذا كان جسمك يعاني من الجفاف ، فإنه يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة ، مما يزيد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم.


- النعناع 
يحتوي النعناع على خصائص مضادة للميكروبات والجهاز الهضمي يمكن أن تساعد في منع أو علاج عسر الهضم والمشاكل الأخرى المتعلقة بالمعدة.


- شاي البابونج 
يُقدر البابونج بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن يساعد فى التخلص من عسر الهضم، وقد تم استخدامه لعلاج مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن والغثيان والقيء على سبيل المثال لا الحصر .

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