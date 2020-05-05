بدون أدوية .. 4 مشروبات مجربة للقضاء على عسر الهضم من مطبخك

عسر الهضم من أكثر الأمور المزعجة والمحرجة في وقت واحد، ولا يعرف معظمنا أن أفضل علاج لمشكلة عسر الهضم هي المشروبات الطبيعية التي تساهم فى التصدي لتلك الأزمة.





ونشر موقع "bold sky" مشروبات يمكنها القضاء على عسر الهضم بمجرد شرب كوب واحد منها، وتشمل:





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مشروب بذور الشيا

خلط بذور الشيا مع بذور الكتان المطحونة يمكن لتلك الوصفة أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا.

يساعد مزيج بذور الشيا والكمون والليمون على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.





- مشروب عصير الخيار والبقدونس

تناول كوب من عصير الخيار المضاف إليه قليل من البقدونس يساعد فى التصدي أيضًا لمشكلة الغازات كون المشروب غني بالألياف الطبيعية اللازمة لتسهيل عملية الهضم.





وأضاف الموقع أنه من الممكن تناول مشروب من عصير الكرفس الجزر يساعد أيضًا في القضاء على غازات المعدة.





- مشروب النعناع والليمون

تناول كوب من مشروب النعناع المضاف إليه الليمون يساعد فى التخلص نهائيا من مشكلة الغازات الموجودة في المعدة، وذلك لما يحتويه على المواد المضادة للفطريات والجراثيم.





- مشروب الكمون والليمون

تناول كوب من مشروب الكمون والليمون يساعد على تهدئة الغازات وحرق أسرع للدهون يمكنك تناول كوب منه يوميا فى رمضان بعد السحور طوال رمضان وستدهشين من النتيجة.