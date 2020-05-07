حيلة سريعة لعلاج عسر الهضم وحرق الدهون

والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم بتناول كوب من المشروب التالى بعد السحور يوميا.

إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.

مكونات المشرب ..



•ملعقة من الكزبرة.

• ثمرة من الخيار.

•شرائح ليمون.

•قطعة من الزنجبيل الطازج.

•½ كوب من الماء.

طريقة تجهيز المشروب:

فى الخلاط يتم إضافة كافة المكونات حتى تتحول إلى قوام سائل ويتم تناوله بين الإفطار والسحور يساعد هذا المشروب على

وإنقاص الوزن كما يساعد على طرد السموم خارج الجسم ويساعد فى الوقت نفسه على علاج عسر الهضم