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مرأة

أطعمة لذيذة لعلاج الحموضة

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:50 ص
اطعمة لذيذة لعلاج
اطعمة لذيذة لعلاج الحموضة
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الأشخاص من الحموضة التي تسبب ألما شديدا وسوء هضم لبعضهم وتسبب الإزعاج خاصة عند النوم.. فكيف يمكننا التخلص من هذا الشعور المزعج بشكل طبيعي؟.

ذكر موقع "Fishertitus" أن هناك طرقا طبيعية عدة لعلاج الحموضة لكن معظم الناس يبتعدون عنها لأن مذاقها غير طيب؛ وما لا يعلمه كثيرون أن هناك مجموعة من الفاكهة لذيذة المذاق تساعد في تسهيل عملية الهضم ومنع الحموضة بل وتعالجها.

وهذه الفاكهة هى الشمام والكنتالوب والشهد والبطيخ والموز والتفاح، يجب عدم الإسراف لأن التوازن سر الصحة والحياة، وينبغي أيضا تناولها قبل النوم بوقت كافٍ. 

ابتعد عن تناول الفاكهة التى تحتوى على مستوى حمضي عالٍ مثل البرتقال والجريب فروت والأناناس.

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