ماذا يحدث عند إهماله؟. 8 أعراض تشير بحدوث خراج الأسنان

أغلبنا يتعامل مع مشاكل الأسنان في بدايتها ومع الألم المزمن بتناول المسكنات، بجميع أنواعها، وهو ما يتسبب في تفاقم الأمر، وزيادته سوءًا مع الوقت، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي تسبب بها المسكنات لأجسامنا.





وصرح الدكتور باسم سمير، استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، بأن إهمال العناية اليومية بالأسنان وتجنب الفحص الدوري على الأسنان، قد يتسبب في ظهور مشاكل اخرى، حيث ان الاكتفاء بتناول المسكنات، أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور أمراض الفم والأسنان، ويأتي في مقدمتها خراج الأسنان.





وأوضح سمير، في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن خراج الأسنان يعد أحد أكثر أمراض الأسنان شيوعًا، موضحة أن سبب انتشار هذا الخراج بين العديد من الأشخاص هو حدوث عدوى بكتيريا تنتقل إلى الطبقات الداخلية للأسنان بسبب إهمال علاجها.





وحذر سمير، من مضاعفات إهمال علاج خراج الأسنان، وذلك لأنه يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وبالتالي خلع الضرس والحاجة إلى استخدام التركيبات البديلة، فضلًا عن أن هذه العدوى قد تنتقل إلى أماكن أخرى بالفم والمناطق المحيطة، وهو ما يجعلها تنتقل إلى المخ مسببة خراريج المخ، وتغلق المجرى التنفسي، بالإضافة إلى انها تسبب في انتقال العدوى إلى الدم وبالتالي حدوث تسمم الدم.





وأشار سمير، إلى أن هناك بعض الأعراض الشائعة المشتركة لدى جميع المصابين بخراج الأسنان، وهي:





1- ارتفاع في درجة الحرارة.

2- تورم الفم واللثة.

3- ألم شديد فى الضرس.

4- تورم الغدد الليمفاوية أسفل الفك والعنق.

5- صعوبة فى البلع.

6- صعوبة فى فتح الفم.

7- ظهور رائحة كريهة بالفم.