عشان ترتاح.. كيف نستطيع منع ألم الأسنان نهائيا ؟

يعد الم الاسنان من أكثر المشكلات الصحية انتشارا بين مختلف الأعمار وللأسف هو من أقوي أنواع الألم وفي بعض الحالات الشديدة لا تستطيع المسكنات تهدئة الألم .. فكيف نتجنب ذلك كله ونستطيع منع الم الأسنان





أسباب ألم الأسنان





أوضح موقع "nhsinform" ان ألم يحدث عندما تلتهب الطبقة الداخلية من الأسنان (لب الأسنان) حيث يتكون اللب من أعصاب وأوعية دموية حساسة.. يمكن أن يلتهب لب الأسنان نتيجة لما يلي: ألم الأسنان





تسوس الأسنان : هذا يؤدي إلى تكون ثقوب (تجاويف) في السطح الصلب للسن

سن متصدع : غالبًا ما يكون الكراك صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة

حشوات مفكوكة أو مكسورة





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انحسار اللثة: حيث تنكمش اللثة (تنقبض) لتكشف الأجزاء الأكثر نعومة وحساسية من جذر السن

خراج ذروي: تجمع صديد في نهاية السن بسبب عدوى بكتيرية

هناك عدد من الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب ألمًا مشابهًا لألم الأسنان ، على الرغم من عدم تأثر اللب أو العصب، وتشمل:

خراج دواعم الأسنان: جمع القيح في اللثة بسبب عدوى بكتيرية

تقرحات على اللثة: التهاب أو تورم اللثة حول السن الذي ينكسر على سبيل المثال ، عندما تبدأ ضروس العقل في الظهور

التهاب الجيوب الأنفية: تسبب أحيانًا ألمًا حول الفك العلوي

إصابة في المفصل الذي يربط الفك بالجمجمة (المفصل الصدغي الفكي)

يمكن أن يشعر الأطفال بعدم الراحة عندما تبدأ أسنانهم في النمو وهذا ما يعرف بالتسنين .





نصائح لمنع ألم الاسنان





ويمكنك منع ألم الأسنان ومشاكل الأسنان الأخرى من خلال الحفاظ على صحة الأسنان واللثة قدر الإمكان، ويمكنك ذلك من خلال اتباع النصائح التالية:





- قلل من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية حيث يجب أن تتناولها كعلاج عرضي وفي أوقات الوجبات فقط.

- اغسل أسنانك مرتين في اليوم باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد اغسل بلطف لثتك ولسانك أيضًا

- نظف بين أسنانك باستخدام خيط تنظيف الأسنان ، وإذا لزم الأمر ، استخدم غسول للفم

- لا تدخن يمكن أن يجعل بعض مشاكل الأسنان أسوأ

- تأكد من إجراء فحوصات أسنان منتظمة ، ويفضل أن يكون ذلك مع نفس طبيب الأسنان.

- سيقترح طبيب أسنانك موعد الفحص التالي بناءً على صحة الفم العامة.