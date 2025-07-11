القبض على شخص يدير مصنعا لإنتاج سائل أجهزة التدخين الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع سائل أجهزة التدخين الإلكترونية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام مالك محل لبيع زيوت السيارات مقيم بمحافظة الشرقية، بدائرة قسم شرطة القطامية بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع سائل "أجهزة التدخين الإلكترونية" كائن بدائرة قسم شرطة القطامية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه ، وبحوزته ( 8000 لتر من زيوت التبخير الإلكترونى ، 650 لتر من مكسبات الطعم ، 24 ألف زجاجة زيوت تبخير إلكترونى "معدة للبيع"، كميات من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع "جميعهم مجهولين المصدر" ، ماكينة فيزا إلكترونية).

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى والصناعي.