مفاجأة سعودية بشأن وسام أبو علي.. هل يرافق كريستيانو رونالدو؟

كشف الصحفي السعودي محمد العميري، في تصريح مفاجئ خلال الساعات الماضية، أن نادي النصر السعودي بات قريبًا للغاية من التعاقد مع وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري.

وكتب العميري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":

«وسام أبو علي نصراوي حسب الحقيقة.. اقترب كثيرًا من التوقيع مع النصر، ويُعد من أبرز اللاعبين العرب والمهاجمين المؤثرين في الأهلي المصري».



رفضت إدارة الأهلى الضغوط التى يمارسها الفلسطينى وسام أبوعلى مهاجم الفريق، للموافقة على رحيله، وقبول أحد عروضه التى تلقاها النادى مؤخرا.

وأكدت الإدارة أنها تمسكت بشروطها فى بيع اللاعب، وعلى رأسها الحصول على مبلغ عشرة ملايين دولار، بخلاف 1٫5 مليون دولار امتيازات أخرى، ترتبط بعدد مشاركاته، والأهداف التى سيسجلها، والبطولات التى سيحصل عليها، وكذلك 20% نسبة من إعادة بيعه مستقبلًا.

فيما يرى نادى الريان القطرى، الساعى لضم «أبوعلى»، أن المطالب المالية للأهلى مبالغ فيها للغاية، وأوقف عرضه عند 8٫5 مليون دولار، بخلاف بعض الامتيازات الاخرى.

وأجرى وكيل أعمال النجم الفلسطينى اتصالات، أمس، بمسئولى الأهلى، لحل الأزمة، خاصة أنه يرى أن العرض القطرى جيد، مقارنة بالمبلغ الذى دفعه الأهلى فى شراء اللاعب.