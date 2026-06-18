قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

تستعد نيسان للكشف عن الجيل الجديد من سكايلين 2026، في خطوة تعكس توجه الشركة اليابانية لتسريع عمليات تطوير السيارات وتقليص زمن طرح الطرازات الجديدة في الأسواق العالمية.

وأكد إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي للتطوير في نيسان، أن الشركة تستهدف خفض فترة تطوير السيارات الجديدة إلى نحو 30 شهر فقط، فيما تم تطوير نيسان سكايلين الجديدة خلال 26 شهر، مقارنة بنحو 55 شهر استغرقها تطوير الجيل الحالي.

ويأتي هذا التحول بعد الاستفادة من خبرات نيسان في السوق الصينية من خلال شراكتها مع شركة "دونغ فينغ"، حيث نجحت في تطوير بعض الطرازات الكهربائية خلال فترة زمنية أقصر من المعتاد، مع الاعتماد بشكل أكبر على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مراحل التصميم والاختبار.

وتسعى نيسان إلى استعادة قوتها التنافسية بعد تراجع مبيعاتها العالمية خلال العام المالي الماضي بنسبة 6% لتسجل 3.15 مليون سيارة، إلى جانب انخفاض مبيعاتها في اليابان بنسبة 13%، وسط تحديات تتعلق بتجديد تشكيلة المنتجات وتعزيز جاذبية العلامة التجارية.

ومن المنتظر أن تعتمد سكايلين 2026 على محركات تيربو مطورة إلى جانب خيارات هجينة توفر كفاءة أعلى في استهلاك الوقود مع الحفاظ على الأداء الرياضي الذي اشتهرت به السيارة عبر أجيالها المختلفة.

وتندرج السيارة ضمن خطة أوسع لنيسان تشمل طرح سبعة طرازات جديدة خلال عام واحد، تتنوع بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وشاحنات البيك أب، بالإضافة إلى الجيل المقبل من GT-R.

وبحسب سياسة نيسان التسويقية، من المتوقع استمرار طرح سكايلين خارج اليابان تحت علامة إنفينيتي الفاخرة، كما حدث مع الطرازات السابقة المرتبطة بسلسلة Q50.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن أسعار السيارة عالميا ستبدأ من ما يعادل نحو 175 ألف ريال سعودي للفئات الأساسية، مع ارتفاعها إلى قرابة 250 ألف ريال للفئات الأعلى تجهيز، على أن تتحدد الأسعار النهائية في كل سوق وفق للضرائب ورسوم الاستيراد.