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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
كريم عاطف

توقعت مجموعة "فولكس فاجن" استمرار الضغوط على سوق السيارات في الصين، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع عدم ترجيح حدوث تعافٍ قريب في المبيعات، في ظل تراجع الطلب، وتغيرات السياسات الاقتصادية والتجارية.

السيارات الصينية


وقالت المجموعة، في بيان من بكين، إن سوق السيارات الصينية تواجه تحديات متزايدة، مشيرة إلى أنها تتوقع انخفاض إجمالي مبيعات السيارات الجديدة إلى أقل من 21 مليون سيارة خلال العام الحالي، مع نيتها تعديل خططها التشغيلية والاستثمارية، بما يتماشى مع هذه التقديرات.

وجاءت هذه التوقعات؛ بعد بيانات صادرة عن اتحاد سيارات الركوب الصيني أظهرت تراجع مبيعات السيارات بنسبة 19.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما يعكس استمرار حالة الضعف في الطلب الاستهلاكي داخل أكبر سوق سيارات في العالم.

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وأرجعت "فولكس فاجن" هذا التباطؤ إلى عوامل عدة، من بينها “تغير سياسات الدعم والضرائب، ارتفاع أسعار الوقود، المنافسة السعرية الشديدة بين الشركات المحلية والعالمية”، ما انعكس سلبا على ثقة المستهلكين.

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ورغم هذه الضغوط أكدت المجموعة أن سوق السيارات الكهربائية في الصين ما زالت تسجل نموا مطردا، مدعومة بزيادة الطلب على المركبات منخفضة الانبعاثات والتحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة.

السيارات الصينية

وأضافت "فولكس فاجن" أن استراتيجيتها الجديدة، التي تركز على التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة تمنحها موقعا أفضل للتعامل مع التحديات الحالية، وتعزز قدرتها على التكيف مع التحولات الهيكلية في السوق الصينية.

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