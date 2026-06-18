بمشاركة الآلاف.. مسيرة حاشدة للطرق الصوفية احتفالاً بالعام الهجري الجديد

نظمت مساء أمس الأربعاء، المشيخة العامة للطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، موكبا حاشدا، انطلق عقب صلاة العصر من مسجد سيدي الجعفري إلى مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- احتفالا بالعام الهجري الجديد، بمشاركة الآلاف من أبناء ومريدي الطرق الصوفية من مختلف أنحاء الجمهورية.

مشاركة الآلاف



وتجمع المشاركون أمام مسجد سيدي صالح الجعفري بمنطقة الدراسة عقب صلاة العصر، حاملين رايات الطرق الصوفية وأعلامها، قبل أن يصدحوا بالأناشيد والمدائح النبوية التي ملأت المكان بأجواء إيمانية مميزة، من بينها «طلع البدر علينا»، و«يا رب صل على النبي وآله»، و«قمر سيدنا النبي»، و«نبينا الهادي صلوا عليه»، و«يا نور النبي»، وسط تفاعل كبير من الحضور.

احتفال ديني



وانطلق الموكب بعد ذلك في شوارع القاهرة التاريخية متجهًا إلى مسجد الإمام الحسين، حيث أقيم احتفال ديني عقب صلاة المغرب، تضمن تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات لعدد من العلماء ومشايخ الطرق الصوفية، بالإضافة إلى فقرات من الابتهالات والإنشاد الديني إحياءً لذكرى الهجرة النبوية الشريفة.



