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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 مكتوبة ومستجابة .. رددها الآن

أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 مكتوبة ومستجابة .. رددها الآن
أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 مكتوبة ومستجابة .. رددها الآن
عبد الفتاح تركي

أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ .. مع اقتراب حلول السنة الهجرية الجديدة 1448، تتجه أنظار المسلمين في مختلف أنحاء العالم إلى هذه المناسبة الإيمانية العطرة التي تمثل بداية عام هجري جديد، يحمل معه آمالا متجددة وطموحات كثيرة، ويحرص خلالها المسلمون على الإكثار من الدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عاما مليئا بالخير والبركة والطمأنينة والتوفيق.

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دعاء السنة الهجرية

تتصدر أدعية استقبال السنة الهجرية الجديدة محركات البحث خلال هذه الأيام، حيث يبحث الكثير من المسلمين عن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها مع بداية العام الهجري الجديد، أملا في أن تكون بداية موفقة يكتب الله فيها الخير والرزق والصحة والسعادة لهم ولأسرهم وأحبابهم.

فضل الدعاء عند استقبال السنة الهجرية الجديدة

يمثل استقبال العام الهجري الجديد فرصة مناسبة للتأمل في أحداث العام الماضي ومراجعة النفس وتجديد النية والعزم على الاستمرار في الطاعات والأعمال الصالحة، كما يعد مناسبة إيمانية يستحب خلالها الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار.

ويحرص المسلمون في هذه المناسبة على الدعاء بطلب المغفرة والرحمة والتوفيق والرزق، إلى جانب التضرع إلى الله بأن يجعل العام الجديد بداية لأيام أفضل ومستقبل أكثر استقرارا وسعادة.

كما أن الدعاء يعد من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويمنح صاحبه شعورا بالأمل والسكينة والثقة في رحمة الله وقدرته على تغيير الأحوال إلى الأفضل.

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أدعية استقبال السنة الهجرية الجديدة 1448

يستطيع المسلمون ترديد العديد من الأدعية المباركة مع بداية العام الهجري الجديد 1448، ومن أبرزها:

  • اللهم اجعل هذا العام الجديد عام خير وبركة وسعادة علينا وعلى أمتنا الإسلامية.
  • اللهم ارزقنا فيه الصحة والعافية والرزق الواسع والتوفيق في جميع أمورنا.
  • اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأصلح لنا ما بقي من أعمارنا.
  • اللهم اجعل أيامنا القادمة مليئة بالطاعات والقرب منك، ووفقنا لما تحب وترضى.
  • اللهم افتح لنا أبواب الرحمة والرزق والسعادة، واكتب لنا الخير حيث كان.
  • اللهم احفظ أهلنا وأحبابنا، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا.

وتحمل هذه الأدعية معاني عظيمة ترتبط بالرجاء في رحمة الله وفضله، كما تعكس رغبة المسلمين في بدء عامهم الجديد بالدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى.

أجمل دعاء مع بداية العام الهجري الجديد

ومن الأدعية التي يحرص كثير من المسلمين على ترديدها مع استقبال السنة الهجرية الجديدة:

اللهم مع بداية هذا العام الهجري الجديد نسألك أن تكتب لنا الخير في كل خطوة، وأن تجعل أيامنا القادمة أفضل من سابقتها، وأن ترزقنا راحة البال وسعة الرزق وصلاح الحال، وأن تبعد عنا كل سوء ومكروه، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين المقبولين.

ويعبر هذا الدعاء عن الأمنيات التي يحملها كثير من الناس مع بداية عام جديد، حيث يتطلعون إلى حياة أكثر استقرارا ونجاحا، وإلى تحقيق الأمنيات والطموحات في ظل رحمة الله وتوفيقه.

أهمية اغتنام بداية العام الهجري

تمثل بداية السنة الهجرية فرصة لتجديد الأمل والتفاؤل، كما تدفع الكثيرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم ووضع أهداف جديدة يسعون إلى تحقيقها خلال العام الجديد.

إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

ويؤكد عدد من المهتمين بالشؤون الدينية أن هذه المناسبة لا تقتصر على تبادل التهاني والدعوات فقط، بل تعد فرصة حقيقية لمراجعة السلوكيات وتعزيز القيم الإيجابية والحرص على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

كما أن استحضار معاني الهجرة النبوية وما تحمله من دروس في الصبر والثبات والتضحية يمنح المسلمين دافعا إضافيا للبدء من جديد بروح مليئة بالعزيمة والإيمان.

أعمال مستحبة مع استقبال السنة الهجرية الجديدة

إلى جانب الدعاء، يحرص المسلمون على أداء العديد من الأعمال الصالحة مع بداية العام الهجري الجديد، لما لها من أثر طيب في تعزيز الجانب الروحي والإيماني.

ومن أبرز هذه الأعمال قراءة القرآن الكريم، والإكثار من الاستغفار، والمحافظة على الأذكار، وصلة الرحم، وتقديم الصدقات، وتجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى جانب العزم على الالتزام بالطاعات والابتعاد عن المعاصي خلال العام الجديد.

رأس السنة الهجرية

وتبقى السنة الهجرية الجديدة مناسبة إيمانية مهمة يستقبلها المسلمون بالدعاء والعمل الصالح والتفاؤل، سائلين الله أن يجعل عام 1448 عاما مليئا بالخير والبركات والنجاحات، وأن يرزق الجميع الصحة والعافية وراحة البال وصلاح الأحوال.

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