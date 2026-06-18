خبير: مصر عنصر أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية

قال “توماس واريك” كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إنّ اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع؛ عكس مستوى واضحاً من الحفاوة والصداقة الصادقة بين الرئيسين، مشيرا إلى أن هذه الأجواء كانت جلية لجميع المتابعين.

وأضاف، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ وجود مصر يمثل عاملاً مهماً بالنسبة لجهود السلام في الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو بالقضايا الكبرى الأخرى التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن القاهرة تؤدي دوراً محورياً في التعامل مع التحديات الإقليمية المختلفة.

وأوضح كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار رؤية الولايات المتحدة للأمن في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن اجتماع الرئيسين يسهم في تعزيز العلاقات مع مصر، ويعد شهادة واضحة على الدور المصري الكبير والمؤثر في العديد من قضايا ومواقف الشرق الأوسط.