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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: صفقتي مع إيران «جدار» يمنعها من امتلاك سلاح نووي

ترامب رئيس الوزراء الهندي
ترامب رئيس الوزراء الهندي
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران استغلت العالم بأكمله خلال الأعوام الـ47 الماضية، وليس الشرق الأوسط، مؤكداً أن الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة إلى إبرامه مع طهران يمثل "جداراً" يمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف ترامب - خلال اجتماع مع ناريندرا مودي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع - "لدينا دولة إيرانية من دون سلاح نووي"، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية قد تتحول إلى "عقد طويل ومفصل"، ومعرباً عن اعتقاده بأنها "ستتم قريباً".

وتابع: "هم يريدون توقيع الاتفاقية والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفي حال لم يوقعوها سنضطر للبدء مجدداً، فلدينا الجيش والحصار الأعظم في العالم"، مؤكداً أن الحصار المفروض على إيران كان فعالاً بنسبة 100%.

وفيما يتعلق بالملف الروسي الأوكراني، أوضح ترامب أنه أجرى "محادثة جيدة" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معرباً عن رغبته في إنهاء الأزمة، وقال: "لقد أنهيت 8 حروب، وهذه ليست من الحروب السهلة لأنهما لا يحبان بعضهما البعض، وهذا ما يجعل الأمر صعباً".

وعن العلاقات مع الهند، قال ترامب: "الهند تلعب دوراً مهماً في أي مكان، ونحن نحب الهند ولدينا احترام كبير لرئيس الوزراء مودي".

وشدد على أن العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند "رائعة"، موضحاً أنه "لا يوجد اتفاق دفاعي رسمي بين البلدين، لكن إذا تعرضت الهند لهجوم فسنكون مستعدين لمساعدتها".

وفيما يتعلق بأسعار النفط، قال ترامب: "سنرى إلى أي مدى ستنخفض أسعار النفط، فقد بلغت 74 دولاراً للبرميل، وستعود قريباً إلى ما كانت عليه قبل أربعة أشهر".

ورداً على سؤال بشأن رغبته في خفض إسرائيل للتصعيد، أكد ترامب أنه "يريد من إسرائيل أن تستخدم حس التقدير الجيد".

ترامب إيران الشرق الأوسط الولايات المتحدة

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