النصر السعودي يحاول ضم وسام أبو علي

أكد الصحفي السعودي محمد العميري في مفاجأة مدوية في الساعات الأخيرة، أن نادي النصر السعودي اقترب كثيرًا من التعاقد مع وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وكتب العميري عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: وسام أبوعلى نصراوي، حسب المصادر، اللاعب اقترب كثيرًا من التوقيع مع النصر ويعد أبرز اللاعبين المهاجمين العرب والنجم المؤثر في الأهلي المصري.

وكانت صحيفة الخليج الإماراتية، أكدت أن نادي الوصل أغلق ملف المهاجم الفلسطيني بسبب ما وصفته بـ"المبالغات" من جانب إدارة المارد الأحمر، التي شهدتها المحادثات في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن الأرقام المتداولة في الإعلام بعيدة عن الواقع، وأن النادي لم يقدم أي عروض رسمية مكتوبة حتى الآن.

كما انسحب نادي الريان القطري هو الآخر من سباق التعاقد مع اللاعب للأسباب ذاتها، والمتعلقة بطبيعة المطالب المالية المقدمة خلال المفاوضات حسبما كشفت الصحيفة.