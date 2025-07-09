موقف تفاوضي قوي جدا.. إعلامي يشيد بموقف الأهلي من رحيل وسام أبو علي

علق الإعلامي محمد فارس، على رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، من النادي الأهلي بعد تلقيه عرض من الدوري القطري.

وكتب فارس عبر حسابه الشخصي بموقع إكس ”تويتر سابقا": "أنا قولت قبل كده بيان الأهلي بالتمسك بوسام كان مهم جداً لإنه كان رد مباشر على العروض اللي كان وراها وكلاء بيضغطوا مع لاعب عنده رغبة انه ميفوتش راتب ٣ أضعاف راتبه في الأهلي بشوف إن دي كانت الخطوة اللي رفعت العروض لأرقام مختلفة لإن الأهلي تعامل زي وضعية أندية كتير كانت بتتعامل معانا في لاعبين لو أنا موصلتش لرقم مناسب بالنسبالي مش مجبر أبيع اتمنى نكمل على كده بعيداً عن أي ضغوط لإن موقف الأهلي في عقد لاعب متبقى له ٣ سنين هو موقف تفاوضي قوي جدا، قاعدة بسيطة لو هتبيع وتخسر فنياً لازم تكسب مادياً".

أنا قولت قبل كده بيان الأهلي بالتمسك بوسام كان مهم جداً لإنه كان رد مباشر على العروض اللي كان وراها وكلاء بيضغطوا + لاعب عنده رغبة انه ميفوتش راتب ٣ أضعاف راتبه في الأهلي



بشوف إن دي كانت الخطوة اللي رفعت العروض لأرقام مختلفة لإن الأهلي تعامل زي وضعية أندية كتير كانت بتتعامل… — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) July 9, 2025

الأهلي يحدد بديل وسام أبو علي بمبلغ ضخم

ويواصل مسؤولو النادي الأهلي، تحركاتهم المكثفة لحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، تمهيدا لتعويض الرحيل المرتقب للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، والذي بات على بعد خطوات من مغادرة القلعة الحمراء، وسط أنباء قوية عن تلقيه عرضا مغريا من الدوري القطري، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة بشأن ملف الهجوم، وسط ترقب جماهيري واسع لإعلان الصفقة المنتظرة، التي يرى فيها كثيرون تعويضًا مثاليًا لرحيل وسام أبو علي.

