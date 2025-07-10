نادي أمريكي.. مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي

بدأ نادي كولومبوس كرو الأمريكي التحرك نحو التعاقد مع مهاجم النادي الأهلي، وسام أبو علي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأحمر، وخاصة في بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت تقارير صحفية أمريكية، أبرزها من الصحفي توم بوجرت عبر منصة "إكس"، أن اللاعب الدولي الفلسطيني يُعد أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة النادي الأمريكي لتعزيز الخط الهجومي، لما يتمتع به من قدرات تهديفية وخبرة دولية.

ويبلغ وسام أبو علي من العمر 26 عامًا، وقد نجح مؤخرًا في تسجيل 3 أهداف خلال مشاركته في مونديال الأندية، ما ساهم في لفت الأنظار إليه من عدة أندية خارجية، وتحديدًا من الدوري الأمريكي MLS.

ويُعد أبو علي عنصرًا أساسيًا في تشكيل الأهلي، وشارك بانتظام في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الماضي، مما أكسبه خبرة كبيرة في المنافسات رفيعة المستوى.

ورغم اهتمام كولومبوس كرو، إلا أن إدارة الأهلي ترفض التفريط في لاعبيها الأساسيين بسهولة، خاصة مع سعي الفريق للتتويج بجميع البطولات الممكنة في الموسم المقبل. ومع ذلك، تشير مصادر إلى أن النادي قد يدرس العرض في حال وصول قيمة مالية لا تقل عن 10 ملايين دولار.