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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة
ياسمين بدوي

شكى عددا من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة ، من فشل الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة من بوابة التعليم الأساسي

حيث فوجئ أولياء الأمور ، بأنهم بعد دخولهم على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ، وبعد دفع الرسوم المطلوبة على خدمة المحادثة الألية (Chatbot) ، تظهر رسالة نصها كالتالي : يرجى مراجعة درجات الطالب بالمدرسة

وعبر أولياء الأمور عن استياءهم من هذه الرسالة ، حيث قالت احدى الأمهات في منشور لها على فيس بوك : انا بعد ما دفعت مظهرتش ، وقالت أم أخرى :  الموقع تقيل كتير بعد ما دفعوا ظهر معاهم كدة وماعرفوش يجبوها

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

ومن جانبها ، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه على رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، في حالة ظهور رسالة الرجوع للمدرسة فهذا يعنى أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته ويجب التوجه لها للإستعلام عن السبب .

رابط نتيجة تالتة إعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة على رابط نتيجة تالتة إعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي .. خطوات الحصول على النتيجة

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة

يمكن الآن الدخول على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

وأعلنت بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة عن إمكانية الحصول الآن على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، من خلال الوسائل التالية : التليفون الارضى : 09000100 / 09000111 - المحمول : 5757 - المحادثة الألية (Chatbot) الموجودة يمين الصفحة.

وشددت بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة ، على أن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، من خلال الوسائل التالية : التليفون الارضى : 09000100 / 09000111 - المحمول : 5757 - المحادثة الألية (Chatbot) ، لا يتم إلا بعد دفع الرسوم المطلوبة عن طريق كود فورى الذى يظهر من خلال أي منفذ فورى أو تطبيق my fawry أو البطاقة الائتمانية.

ونشرت بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة  تنبيه مهم للطلاب قالت خلاله : لا يتم إرسال  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026 في رسالة قصيرة على المحمول وانما تظهر على نفس الصفحة ، بعد الدفع ، حيث يتم الضغط على " استلام النتيجة بعد الدفع " لكي تظهر النتيجة .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة الشهادة الإعدادية التعليم الأساسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

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