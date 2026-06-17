بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

ظهرت الآن على بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة

يمكن الآن الدخول على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

وأعلنت بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة عن إمكانية الحصول الآن على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، من خلال الوسائل التالية : التليفون الارضى : 09000100 / 09000111 - المحمول : 5757 - المحادثة الألية (Chatbot) الموجودة يمين الصفحة.

وشددت بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة ، على أن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، من خلال الوسائل التالية : التليفون الارضى : 09000100 / 09000111 - المحمول : 5757 - المحادثة الألية (Chatbot) ، لا يتم إلا بعد دفع الرسوم المطلوبة عن طريق كود فورى الذى يظهر من خلال أي منفذ فورى أو تطبيق my fawry أو البطاقة الائتمانية.

ونشرت بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة تنبيه مهم للطلاب قالت خلاله : لا يتم إرسال نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026 في رسالة قصيرة على المحمول وانما تظهر على نفس الصفحة ، بعد الدفع ، حيث يتم الضغط على " استلام النتيجة بعد الدفع " لكي تظهر النتيجة .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، في حالة ظهور رسالة الرجوع للمدرسة فهذا يعنى أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته ويجب التوجه لها لللإستعلام عن السبب .

رابط نتيجة تالتة إعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة على رابط نتيجة تالتة إعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي .. خطوات الحصول على النتيجة

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

وكان قد اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بنسبة نجاح 73%.

وبحسب إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 ، بلغ عدد المتقدمين للامتحان 203162 طالبا وطالبة، حضر منهم 197525 طالبا وطالبة، ونجح 144114 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 78%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 77.9%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.88%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 61%.

وأشارت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى حصول 303 طلبة وطالبات على الدرجات النهائية، من بينهم 294 طالبا في الإعدادية العامة، و3 طلاب في الإعدادية المهنية، و3 طلاب في الإعدادية للمكفوفين، و3 طلاب إعدادية الصم وضعاف السمع.

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 94%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 94.4%، وحصلت إدارة شبرا التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 89%.