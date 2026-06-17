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النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

مستشفي الشاطبي
مستشفي الشاطبي

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع الدكتورة أمينة سويدان في واقعة مستشفى الشاطبي الجامعي،  أن الطبيبة المذكورة لم تعمل سوى عدة أشهر كطبيبة امتياز بالمستشفى وتعاني من مرض نفسي. 

وتابعت التحقيقات أن الطبيبة انقطعت علاقتها بمستشفى الشاطبي منذ 6 سنوات ولا تعمل حالياً كطبيبة.

أزمة مستشفى الشاطبي 

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المذكورة كتبت المنشور بسبب شحنة عاطفية بعد قراءتها لبوستات بعض السيدات. 

وفجرت تحقيقات النيابة أن الطبيبة المذكورة تعاني من مرض نفسي مزمن وتتعاطى علاجا نفسيا.

وبمواجهة الطبيبة المذكورة بالمنشور المكتوب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أكدت أنها لا تتذكر أي شخص خلال فترة عملها بالمستشفى نظراً لقلة خبرتها  وعدم قدرتها على التفرقة بين  إجراءات الكشف والفحص الطبي وما ادعت كونه تحرشا.

وأكدت الطبيبة المذكورة خلال التحقيقات أنها لم تقصد الإساءة لأحد وكانت تقصد توعية المرضى بإجراءات العلاج. 

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