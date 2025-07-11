حشيش وهيدرو وشابو .. الداخلية تضبط مخدرات بـ 40 مليون جنيه | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- الأمن العام" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم أكثر من 401 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو ، شابو" – أكثر من 27 ألف قرص مخدر – 38 قطعة سلاح نارى " 35 فرد خرطوش- بندقية آلية - بندقية خرطوش- طبنجة".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (40) مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.