طلبات خاصة وتحفظات مبكرة.. فيريرا يضع أول شروطه داخل الزمالك

كشفت مصادر خاصة من داخل نادي الزمالك لـ«صدى البلد» عن أولى مطالب وتحفظات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، منذ توليه المسؤولية الفنية.

وأوضحت المصادر أن فيريرا أبدى عدم رضاه عن حالة بعض المرافق داخل النادي، وعلى رأسها ملاعب التدريب، بالإضافة إلى غرف الملابس وقاعات المحاضرات الفنية، مطالبًا بإجراء تحسينات عاجلة لضمان توفير بيئة احترافية تليق بتحضيرات الفريق للموسم الجديد.

ووفقًا للتقارير، فإن فيريرا شدد على ضرورة رفع كفاءة الملاعب بما يتناسب مع أسلوبه التدريبي، مؤكدًا أن البنية التحتية الجيدة عنصر أساسي في تنفيذ خططه الفنية.

من جانبها، استجابت إدارة الزمالك بشكل مبدئي ووعدت المدرب البلجيكي بسرعة التحرك والعمل على تنفيذ مطالبه خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار دعم الجهاز الفني وتهيئة أفضل الظروف لانطلاقة قوية في الموسم القادم