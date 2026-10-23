الرئيس الفيتنامي يبحث تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام، قام بزيارة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي؛ لبحث قضايا التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع التكتل الأوروبي.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن الرئيس الفيتنامي أجرى محادثات رفيعة المستوى في العاصمة البلجيكية بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تركزت حول التعاون الثنائي والأمن الإقليمي والتحديات العالمية الراهنة.

ورحب الجانبان بالزخم الذي تشهده علاقاتهما المشتركة، لا سيما بعد رفع مستوى الروابط الثنائية إلى "شراكة استراتيجية شاملة" في يناير 2026، كما أكدا أهمية تعزيز القدرة على الصمود، وتنويع الشراكات، وتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عبر استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في تلك المنطقة، بحسب البيان.

كما دعا إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، وتسريع عملية المصادقة على اتفاقية حماية الاستثمار. واتفقا على العمل نحو تطوير التعاون في مجال المواد الخام الحيوية، وتعميق الشراكة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والتعليم والتدريب، والبنية التحتية الاستراتيجية.

وأشار البيان إلى إقرار الجانبين بوجود إمكانات واعدة للتعاون في مجالات الدفاع والأمن وفقًا للقوانين والأولويات والسياسات الخاصة بكل منهما. كما أشادا بدور "حوار الدفاع والأمن بين فيتنام والاتحاد الأوروبي" وأطر التعاون القائمة في هذا الشأن، بما في ذلك التعاون في مجالات السلامة والأمن البحريين، والأمن السيبراني.

واختتم البيان بتأكيد الجانبين التزامهما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عبر آلية الحوار الثنائي المخصص لهذا الشأن.