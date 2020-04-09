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مرأة

مشروب غير متوقع يهدئ ألم الأسنان

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:10 ص
مشروب غير متوقع يهدئ
مشروب غير متوقع يهدئ الم الاسنان
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اسماء محمد
شاي الأخضر من أكثر المشروبات الطبيعية التى ينصح الأطباء بتناولها في حالات عديدة حيث يحتوى على توليفة نادرة من العناصر الغذائية المهمة مما يجعله فعالا فى الوقاية من أمراض ومشاكل صحية عديدة. 

ويستخدم الشاي الأخضر على نطاق واسع في الأنظمة الغذائية التى تستهدف إنقاص الوزن أو الحفاظ على صحة ورشاقة الجسم ولكن الغريب بالنسبة للبعض ان يهدئ آلام الأسنان.

وأوضح موقع " webmd" أن الشاي الأخضر يهدئ الم اللثة والأسنان ويساعد على بقاء هما بصحة جيدة، وقد يكون ذلك جزئيًا بفضل احتوائه على مادة كيميائية تساعد جسم على مقاومة الالتهاب المسبب للشعور بالألم ويهدئ آلام الأسنان.

ومن مزايا استخدام الشاي الأخضر كوسيلة للتخلص من آلامالأسنان واللثة أنه عندما يحارب الالتهاب لا يترك اى تأثير ضار على طبقة المينا أو الأسنان والفم بصفة عامة.

ينصح بشراء الشاي الأخضر من مصدر موثوق به لضمان جودته وفاعليته في علاج الأمراض والمشكلات الصحية التى يستخدم من أجلها.
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