غير الجنين.. 3 أطعمة تتسبب في الحموضة خلال الحمل

ويمكن أن تحدث حرقة المعدة أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية وضغط الطفل المتنامي على معدتك، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن يكون بسبب بعض المواد الغذائية، لذلك ، يجب على المرأة الحامل أن تحرص على تجنب هذه الأطعمة ووفقًا لموقع "boldsky" منها....





1. الجبن

فمن المستحسن الابتعاد عن الجبن عندما تكونين حاملًا، المحتوى الغني بالدهون في الجبن يسبب الحموضة والحرقة عند تناولها من قبل المرأة الحامل، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تبطئ من عملية الهضم ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على المعدة ، والذي بدوره يدفع الأحماض مرة أخرى إلى المريء ، مما يسبب حرقة المعدة.

2. الشوكولاته

تتسبب الشوكولاتة ، مثلها مثل غيرها من المواد الانعكاسية ، في ارتجاع المريء عن طريق مجموعة من العوامل المختلفة زيادة إفراز العصارة المعدية ، وتحفيز المستقبلات الحسية الموجودة في المريء ، وتقليل توتر العضلة العاصرة للمريء وكذلك عن طريق تأخير إفراغ الفضلات من المعدة .

3. الكافيين

من المعروف أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية أو تسبب حرقة المعدة لدى النساء الحوامل ، يجب عدم تناول القهوة ، منزوعة الكافيين أو العادية ، على معدة فارغة أثناء الحمل، وبالمثل ، من الأفضل تجنب المشروبات الغازية تمامًا طوال فترة الحمل.







