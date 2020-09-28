يخفف ألم الأسنان والمفاصل .. 12 فائدة لـ ورق العنب

يحتوي ورق العنب على العديد من المعادن والفيتامينات والألياف بالاضافة إلى مضادات الأكسدة, وتشير الدراسات إلى أن ورق العنب يعمل على الوقاية من فقدان الذاكرة واحتباس السوائل والالتهابات، أما عن طريقة تناوله فيمكن أن يؤكل الورق وحده أو أن يتم حشوه بالأرز والتوابل.





يعد ورق العنب من الأكلات المفضلة لدى كثير من المصريين لكنه يقلق البعض من تناوله لزيادة الوزن ،لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد ورق العنب الصحية.

فوائد ورق العنب الصحية

يحتوي ورق العنب على :

١_فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز ، الألياف ، الكالسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد ، البوتاسيوم ، الفوسفور.

٢- يحسن أداء الجهاز الهضمي.

٣- يساهم في علاج الإمساك.

٤- يعزز صحة القلب.

٥- يعزز صحة العينين.

٦- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.

٧- يساعد العضلات على الاسترخاء.

٨- يعزز صحة الجهاز المناعي.

٩- يحافظ على صحة البشرة.

١٠-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.

١١- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.

١٢-يحافظ على سلامة الأسنان.