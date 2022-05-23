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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الباحث عمرو فاروق يكشف عن وثيقة تستهدف تشكيل كيان مسلح في المغرب..فيديو

عمرو فاروق
عمرو فاروق

حل عمرو فاروق الباحث  في شئون تيارات الإسلام السياسي   ضيف اليوم في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " وكشف عن وثيقة لمصطفى مشهور المرشد الخامس للإخوان تستهدف تشكيل كيان مسلح في المغرب.

ومن جانبه قال عمرو فاروق ، إن وثيقة مصطفى مشهور  تتكون  من 5 صفحات واطلق عليها الرسالة المغربية من قبل أعضاء التنظيم الدولي ، مؤكدا انه حصل علي هذه الوثيقة من فرد داخل الجماعة وكان علي علاقة وثقة بقيادات مكتب الإرشاد في تلك المرحلة .

واوضح عمرو فاروق ، إن جميع المراحل التي ذكرة في تلك الوثائق ترجمة علي ارض الواقع ، لافتا إلي أن الوثيقة تتحدث عن الشأن المغربي إلا إنها تعبر عن توجهات التنظيم الدولي وتحركاته في المنطقة بشكل عام .

مكتب الارشاد الجماعة الإسلام السياسي الارشاد رسالة المغرب التنظيم الدولى الإسلام عمرو فاروق

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