البحوث الإسلامية: الاحتفاء بحفظة القرآن فضيلة تسهم في حفظ القيم الأخلاقية

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد في فعاليات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، والذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، وبحضور د. محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، د. سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، د. عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا ومستشار الإمام الأكبر، واللواء أسامه يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام خلال كلمته، إن هذا اللقاء له أهمية كبيرة نظرًا لأنه يتعلق بالقرآن الكريم، وما أجمل الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم، خصوصًا في الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، موضحًا الدور الواجب على المؤسسات المجتمعية والجمعيات الخيرية، من خلال التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في حفظ القيم الأخلاقية والمجتمعية.

أضاف عيّاد أن هذا الاحتفال الذي يجمع على مائدته جنسيات متعددة من مختلف دول العالم يوضح لنا تلك النظرة المهمة التي تجمع بين الإنسان وأخيه الإنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو بلده، مشيرًا إلى أهمية مثل تلك الفعاليات، والتي تفتح بابًا من أبواب التنافس خاصة وإن كان في الخير وفي كتاب الله تعالى تلك المعجزة الباقية الخالدة على مرّ الزمان إلى أن يرث الله -عز وجل- الأرض ومن عليها.