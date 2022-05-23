بعد التجديد لـ باريس سان جيرمان .. مبابي : لا انظر بعيدا

تحدث كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تجديد عقده مع النادي الباريسي وذلك في مؤتمر صحفي.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي عقده نادي باريس سان جيرمان بمناسبة تجديد عقده:"الجميع يعلم أنني أردت الرحيل الصيف الماضي وكنت واثقًا من أنه القرار الصحيح في ذلك الوقت، السنوات تمر لكنها مختلفة، والعقد مختلف الآن، هذا يتعلق بالشروط الرياضية وعلى الصعيد الشخصي، كنت حرًا في اتخاذ قرار."

وأضاف:" أعلم مدى أهمية ذلك في فرنسا، البلد التي نميت ونضجت بها، لقد عشت هنا دائمًا، ومغادرة بلدي لم يكن الشيء الصحيح، لقد كان هناك جانبًا عاطفيًا بخصوص هذا القرار، إنها بلدي فرنسا، المشروع الرياضي تغير كذلك، وهذا الشيء الذي جعلني أريد البقاء، لأنني أعتقد أن قصتي لم تنته هنا، هذا يتماشى مع الجماعية والفردية، أعتقد أن هناك فصولًا رائعة لكتابتها هنا."

وزاد:" لقد اتخذت قراري بالبقاء في باريس الأسبوع الماضي، لم أخبر زملائي لأن النادي أراد جعل الأمر سريًا، وحتى يكون الأمر مفاجئًا، لقد اتخذت القرار قبل المكالمة مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أكن له الكثير من الاحترام له ولناديه، لقد أرادوا فعل الكثير لي وأن يجعلوني سعيدًا، لذا أشكرهم لذلك، وكوني محترمًا فأردت التحدث معه بشكل شخصي، لدينا علاقة وثيقة، وأعتقد أن ذلك كان الشيء الأفضل للقيام به، ثم بعد ذلك أردنا الإعلان عن التجديد في ملعب بارك دو برانس."

وأكمل :" هناك شيء تعلمته في كرة القدم، وهو عليك أن تنظر للأمام ولكن ليس بعيدًا، قبل عام لم أكن لأتوقع أن أجلس أمامكم، ولكن ها أنا الآن أوقع العقد، لقد اتخذت قرارًا شخصيًا أعتقد أنه الأفضل لي، لا أنظر بعيدًا، أنظر لعقدي الجديد، وأركز على المشروع والحقبة الجديدتين لباريس سان جيرمان."

واختتم :" الانتقال لـ ريال مدريد؟ لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، وأين سأكون بعد 3 سنوات."

وكان القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قد أعلن تجديد عقد كيليان مبابي لمدة 3 سنوات.