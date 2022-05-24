مصطفى بدرة: برامج الحماية المجتمعية والاستثمارات متواجدة بقوة في الموازنة الجديدة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الظروف التي تواجه العالم، بدءا من أزمة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، استطاعت الدولة المصرية أن تقوم بعمل موازنة “استثمارية توسعية”.

وأضاف مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن برامج الحماية المجتمعية متواجدة بقوة في الموازنة الجديدة، إضافى إلى التوسع في الاستثمارات، والاهتمام بالصحة والتعليم.

وأشار مصطفى بدرة إلى ان الدولة ستعمل على وجود موازنة بقيمة 2.1 تريليون جنيه بزيادة 17 % في الموازنة القديمة .