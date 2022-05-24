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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحالة الصحية للخطيب قبل موقعة الوداد.. إجهاد وضغط عصبي

صدى البلد

كشف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تفاصيل الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، موضحا أنه يعاني من حالة إجهاد وضغط عصبي بشكل كامل لعدم استكماله العلاج.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكابتن الخطيب لا يحصل على قدر كبير من الراحة، ويتابع على مدار اليوم تجهيزات سفر البعثة، ويسهر حتى ساعات متأخرة من الصباح.


ولفت الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إلى أن الكابتن محمود الخطيب يقاوم الإجهاد من أجل مصلحة الكيان.


واختتم حديثه مؤكدًا أنه سيتم فتح المقرات الثلاثة أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا وزيادة المقاعد إلى 1500 في كل فرع، وإجراء الصيانة الدورية للشاشات وإعداد أفراد الأمن لتأمين الحضور. 
 

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