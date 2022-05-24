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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح تريلر جديد لفيلم Elvis قبل عرضه في مهرجان كان غدا

بطل فيلم Elvis
بطل فيلم Elvis

طرحت شركة وارنر بروس تريلر جديد لفيلم Elvis قبل عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75، غدا الأربعاء بحضور أبطاله. 

وشمل المقطع الدعائي الجديد لفيلم Elvis العديد من أحداث الفيلم وملامح حول القصص التي يرويها في قصة حياة إلفيس بريسلي المغني الشهير الذي يعد أيقونة موسيقى الروك أند رول. 

وظهر في تريلر Elvis علاقته مع والدته التي ضحت بالكثير من أجله، وحبيبته بريسيلا، ومدير أعماله الذي غير مسيرته "باركر" ويقوم بدوره الممثل المخضرم توم هانكس. 

فيلم Elvis الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان يعد من أبرز الأعمال الفنية المنتظرة في الموسم الجديد الذي يفتتحه مهرجان كان رسميا، ومن المقرر عرضه في السينمات العالمية يوم 23 يونيو.

وتستعد وارنر بروس لتقديم فيلم Elvis بافتتاحية واحتفالية خاصة وبشكل مختلف للجمهور لم تفصح عن تفاصيلها حتى الآن، لتكريم إلفيس بريسلي الذي أحدث نقلة في عالم الروك أند رول. 

وسينضم المخرج والمؤلف الأسترالي باز لورمان إلى فريق عمل فيلم Elvis أثناء عرضه لأول مرة ضمن فعاليات  النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، مع توم هانكس وأوستن بتلر وأوليفيا ديجونج.

وقال لورمان في تصريحات سابقة إن فيلمه عبارة عن أوبرا شعبية وثقافية مقسمة إلى ثلاث فصول في حياة الراحل إلفيس بريسلي، ويستكشف الأوضاع والتاريخ في أمريكا خلال الخمسينات والستينات والسبعينات.

تستمر النسخة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما حول العالم، تفوقا كبيرا للمواهب العربية والمصرية، وتقلد مواهب شهيرة مناصب هامة.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وتضم اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

وتضم قائمة ضيوف مهرجان النجم الإسباني خافيير بارديم، الذي يلتقي مع الصحفيين والنقاد يوم الجمعة 27 مايو، فيما تقام ندوة الفنان الدنماركي مادس ميكلسن يوم السبت 26 مايو.

Elvis فيلم Elvis مهرجان كان توم هانكس Arts Entertainment

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