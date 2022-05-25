شريف سلامة: مكنتش بحب زوجتي تتفرج معايا على مسلسل فاتن أمل حربي|فيديو

كشف الفنان شريف سلامة عن ردة فعل زوجته الفنانة داليا مصطفى على دوره في شخصية "سيف الدندراوي" في مسلسل فاتن أمل حربي قائلاً: داليا مكنتش بحب أتفرج معاها على المسلسل كانت في كل مشهد بتعد تبصلي وأقلها مش معقول وكانت بتبقى مضايقة مني بجد".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل كانت خايفة لحسن تتحول؟ قال خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: مش بتحول لكن فيه بيفضل في أثر للشخصية إلي بعملها وخاصة سيف وهي بتشوف بعض المعاملة مني في شخصية سيف أو لغة جسد ممكن تضايقها حتى ولادي قالولي بابي إنت بتاكل كده ليه؟".



وعن الصفات المشتركة بين شريف سلامة وسيف الدندراوي قال: بعيدة كل البعد وحبي للفن أني أعمل شخصيات بعيدة عني تماماً لأني بلاقي فيها نفسي لأني بطبعي شخص خجول والمكان إلي بلاقي نفسي في إيه لما بكون مع شخص آخر أو أكون شخص تأني لأني بيفضل ملازمني طول فترة العمل وبفكر فيه ليل ونهار ومش بشتري في الوقت ده لبس لشريف سلامة لكن بشتري لسيف أو غيره من الشخصيات بفضل عايش مع الشخصية.