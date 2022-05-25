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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لاستعادة نضارة البشرة.. طريقة استخدام ماسك الطماطم وزيت الزيتون

ماسك الطماطم
ماسك الطماطم

تعد الطماطم من أفضل المواد الطبيعية القادرة على علاج مشكلات البشرة حيث يساعد تطبيق ماسك الطماطم على تحسين ملمس البشرة وعلاج حب الشباب والبثور .

نقدم لكم طريقة عمل ماسك الطماطم مع زيت الزيتون الذي يعيد النضارة والحيوية للبشرة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي ”.

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مكونات ماسك الطماطم:
1 حبة طماطم كاملة

زيت الزيتون

زيت الخردل (اختياري)

 

طريقة استخدام ماسك الطماطم:

- اهرسي حبة طماطم كاملة باستخدام شوكة وتأكدي من عدم خلطها جيدًا 

- أضيفي ملعقة من زيت الزيتون إلى الطماطم و إذا لم تكن لديك حساسية من زيت الخردل ، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة للخليط وقلبي جميع المكونات معا.

- دلكي الوجه بـ ماسك الطماطم وزيت الزيتون ثم اغسليه بعد 15 دقيقة.
 

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