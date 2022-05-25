أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم رغم تراجعه عالميا

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022، بنحو 5 جنيهات رغم ارتفاع سعره عالميا مع تراجع سعر الدولار، وذلك على مستوى جميع الاعيرة في كافة محالات الصاغة.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب، خلال التعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد مسجلا 1045 جنيه للشراء و1060 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1194 جنيه للشراء و1211.5 جنيه للبيع، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 895.75 جنيه للشراء و 908.5 جنيه للبيع بارتفاع بلغ 4.25 في الجرام، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 696.75 جنيه للشراء و706.75 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شراء الذهب كنمط استثماري أو كمخزن للقيمة هو استثمار طويل الأمد وأن تغيير النمط الشرائي للمستهلك للتوجه لشراء لمشغولات ذهبية وحلي والتي لا تفقد من قيمتها مع الاستهلاك , أفضل من شراء السبائك الخام كما سيشكل ذلك استفادة إضافية للمستهلك باستغلال تلك المشغولات الذهبية كحلي لحين اتخاذ قرار البيع طبقا لنظام الاستثمار المناسب له , كما سيسهم ذلك في خلق حالة من الاستقرار في أسعار الذهب محليا ويعزز من امكانيات ودور مصانع المشغولات الذهبية .

وأضاف ميلاد، أن الشعبة تناقش طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب في المشغولات الذهبية وذلك بما يتوافق مع ذوق المستهلك المصري كما تعتبر الأعيرة أقل من 14 أقرب في الشكل للنحاس منها الي الذهب , علي أن يتم طرح تلك النوعية من المنتجات للحوار المجتمعي ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري عليها قبل البدء الفعلي في الإنتاج , موضحا أن ذلك القرار من شأنه تخفيف الأعباء علي الشباب المقبلين علي الزواج كما سيقلل من الطلب المتزايد علي الخام محققا استقرارا كبيرا في الأسعار .

وأكد أنه بالرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة والذي كان من المتوقع أن يتسبب في انخفاض اسعار الذهب العالمية الا أن تلك الاجراءات لم ينتج عنها الانخفاض المتوقع لأسعار المعدن النفيس في الاسواق العالمية .