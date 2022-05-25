الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعلى للإعلام

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بحضور كرم جبر رئيس المجلس، وصالح الصالحي، وكيل المجلس، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وعرض كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير السنوي الرابع عن نشاط المجلس والأداء الإعلامي على مجلس النواب ممثلا فى لجنة الثقافة والإعلام، وطلب من اللجنة عقد جلسة لمناقشة التقرير وإبداء ملاحظات الأعضاء بشأنه.

و لفت جبر، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر التقرير السنوي الرابع عن نشاط المجلس، والذى تضمن نشاط المجلس في عام وتقرير لجنة الشكاوى وإصدار التراخيص وتقنين الأوضاع ودور المجلس في دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة ودوره في دعم قضية الوعى وقضية المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والاستراتيجية الإعلامية لعام 2022.

وقال جبر، إن الدولة تولى أهمية كبيرة لدعم إعلام الطفل، وهناك تكليف للمجلس للارتقاء بالمختصين بقنوات الأطفال، مشيرا إلى أن الدولة طلبت دراسة عن الاهتمام بإعلام الطفل وبرامج أطفال، وأهمية تعظيم الهوية الوطنية والانتماء فى المدارس.

وأوضح أن التقرير يخص 16 برنامجا يتم تنفيذها وقضايا عديدة وما تم تنفيذه فيها، والدراما الرمضانية، ومبادئ وأكواد يجب مراعاتها، وأكواد عن احترام المرأة.

وردا على سؤال بشأن حلقة فى أحد المسلسلات تم حذفها، قال إن الحلقة التى كانت عن زنا المحارم عرضت على الرقابة وكتبوا ملاحظة أن حلقتين أو ثلاث يتم حذفها، وبعض القنوات عرضت بدون حذف وتم التنبيه والحذف، والتعامل مع هذه التجاوزات والفترة القادمة سيكون هناك إجراءات مع الإعلانات والبرامج الطبية.

وأضاف جبر: صدر قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الطبية فى عام 2017 ولم تصدر لائحته التنفيذية وحاليا يتم دراسة القانون لأنه صدر قبل قانون هيئة الدواء المصرية، وهناك مجموعة قنوات على نايل سات تتبعنا، وهناك قنوات أخرى أكثر من 400 قناة ليست على نايل سات ليس لى سلطة عليها، وأنا كمجلس أقدم معلومات إرشادية ودورنا التنظيم وليس صناعة الإعلام".

وقال : "التقرير يتناول قضايا مهمة جدا، ونحتاج إلى جلسة موسعة نتناقش فيها، وخلال أيام قليلة إرسال لينكات برامج الآباء كيفية التعامل مع الأطفال".

وأوضح جبر: "اعتمدنا 3.5 مليون للتدريب، ونقل لنا تكليف تدريب الصحفيين الأفارقة".

من جانبها، قالت درية شرف الدين، رئيس اللجنة، إنه لابد أن يكون هناك اهتمام كبير بإعلام الطفل، وأن يتم توجيه القنوات بأن يكون فيها برامج أطفال وبرامج شبابية، فحالياً ليس لدينا وزارة إعلام ونتعامل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره بديلها".

وقال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "نقدر دور المجلس الأعلى للإعلام، وجهوده منذ إنشائه، وأتمنى أن يتم الاهتمام بالتدريب، ومزيد من الاهتمام بقضية الوعى الوطني".

ولفتت النائبة هند رشاد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام: "سعيدة أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذكر موضوع برامج الأطفال وبناء وعيهم، نحتاج لتكثيف الاهتمام بإعلام الطفل وتوعية الاطفال ".