مخزونات النفط الأميركية تنخفض مليون برميل الأسبوع الماضي

مخزون البترول

أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية أن مخزونات البترول في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 مايو إلى 419.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 737 ألف برميل.

وبحسب بيان نشر عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فإن ذلك ادى ليتراجع مخزون الخام في احتياط البترول الاستراتيجي الأميركي هبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 1987.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 482 ألف برميل إلى 219.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 634 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع الماضي بمقدار 903 آلاف برميل يوميًا إلى 2.15 مليون برميل يوميًا.

تقلبات أسعار النفط خلال مايو

وتشهد أسعار النفط حالة من التقلبات خلال شهر مايو الجاري بفعل مخاوف من ركود محتمل وقيود مكافحة كورونا في الصين، الأمر الذي فاق تأثير قلة المعروض العالمي وتوقعات بزيادة الطلب على الوقود مع بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.