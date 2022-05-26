لإطلالة أنيقة.. طرق مبتكرة لتنسيق البدلة والبليزر في صيف 2022

كثيرا من الفتيات والسيدات تجبرهن الظروف على ارتداء الملابس الرسمية والبليزر بسبب ظروف العمل أو مناسبات رسمية ، ولكن بعضهن لا يعرف كيفية تنسيق البدلة او البليزر بشكل صحيح.

تقول الفاشون بلوجر غادة حسن، ان تنسيق البليزر مع الملابس يُضفي جاذبية عالية على الإطلالة، وسحراً خاصاً يجمع بين العصرية والأناقة، حيث يمكن تتسيق بليزر قصير باللّون الأسود، مع تنورة باللّون الأبيض، وبلوزة مقلمة باللّونين الأبيض والأسود، لوك أنيق، كما يمكن تنسيق بليزر الألوان مع بلوزة سادة او تيشيرت سادة ، ليضفي إطلالة لافتة ومميّزة، كما يمكن تنسيق البليزر مع ملابس قصيرة خيار ناجح ولافت للأنظار، لا تفوتيه لهذا الصيف.

كما يمكن تنسيق البدلة الرسمية، فيمكن اختيارها سادة اللون مثل الابيض او سوداء مع بلوزة بيضاء او لون الأخضر، نُسق مع قميص بنفسجي اللّون، وحقيبة يد بنفسجية أيضاً، تنسيق لافت وإطلالة رائعة بألوان لافتة، كما يمكن تنسيق بدلة باللّون البيج، مع قميص أبيض اللّون، إطلالة كلاسيكية لافتة ومميّزة، إذا كنت من محبي هذه الأساليب من طقم عصري إلى بدل رسمية.

كما يمكن تنسيق البليزر فوق الملابس اليومية، إذا كانت غير منسقة تُضفيأناقةعلى أي إطلالة، مثل تنسيق تيشيرت ابيض وبنطلون جينز مع بليزر يغير الشكل من لوك كاجوال إلى لوك كاجوال أنيق.

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