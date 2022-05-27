سقوط سيارة ملاكي في الممشى السياحي بكورنيش النيل ببني سويف

سقطت سيارة ملاكي في ساعة متأخرة من مساء الخميس، داخل الممشى السياحي لكورنيش النيل في بني سويف، عقب اصطدامها بدراجة نارية والسور الحديدي بالممشى العلوي، دون حدوث إصابات خطيرة، بين المارة او من مستقلي السيارة.



تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، إشارة من شرطة النجدة تفيد سقوط سيارة ملاكي من أعلى كورنيش النيل في الممشى السياحي، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتبين من التحريات الأولية أن سيارة ملاكي كان يستقلها عدد من الشباب اصطدمت بالسور الحديدي لكورنيش النيل العلوي واخترقته، وسقطت في الممشى السياحي السفلي بمسافة تجاوزت 3 أمتار.

كما كشفت التحريات الأولية عن عدم وجود إصابات خطيرة جراء الحادث، حيث تراوحت الإصابات بين خدوش وسحجات لمستقلي السيارة الملاكي.



من جانبها بدأت إدارة الممشى السياحي بكورنيش النيل في رفع آثار الحادث بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات بالممشى العلوي بعد حدوث كسر بالسور الحديدي، بالإضافة إلى سقوط عدد من الأعمدة الديكورية بالممشى السفلي.