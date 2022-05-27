عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كوستا برافا يفتتح الدورة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية بسينما زاوية

منية عقل
منية عقل

افتتح فيلم كوستا برافا للمخرجة منيه عقل الدورة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية وذلك أمس الأربعاء في سينما زاوية. 

وتلى عرضه نقاش مفتوح عن الفيلم مع مخرجته عبر تطبيق زوم وبحضور بطلته الفنانة نادين لبكي، تحت إدارة المخرجة والمنتجة ماريان خوري.

وقالت منيه عقل خلال النقاش المفتوح "إن الفيلم كان من الضروري صنعه بعد أزمة النفايات التي تعرضت لها لبنان في 2015، لمنحنا الشعور بالحياة، وقد استغرق صناعته 4 سنوات ما بين كتابة السيناريو وجلب التمويل اللازم لصنعه" وأضافت أن "أن عدد من الممثلين يشارك لأول مرة في فيلم ولم يسبق لهم التمثيل من قبل، وأن نادين لبكي كانت إضافة هامة للفيلم خاصة أنها وثقت في رؤيتي الإخراجية وكانت متفهمة لها دون الحاجة للشرح كثيراً".

13 فيلما عربيا ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة السينمائية

انطلاق النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية .. 25 مايو

وسيقام عرض آخر للفيلم يوم السبت 4 يونيو وذلك ضمن برنامج الدورة المقامة من 25 مايو إلى 21 يونيو وتتضمن 13 فيلماً من مصر ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس.

 

 ومن المقرر إطلاق فيلم كوستا برافا في دور العرض المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقالت نادين لبكي بطلة الفيلم إن "الدور تطلب منها التفكير من وجهة نظر مخرجة وأم وأخت وزوجة وناشطة وكيفية تعاملها مع تحطم حلمها في حياة مثالية بالجبال نتيجة قرار بناء مكب نفايات بجوار منزلها حتى يظهر أداء الشخصية بشكل طبيعي ومقنع".

كان الفيلم قد نال في مهرجان الجونة السينمائي جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبرسي" لأفضل عمل أول وجائزة نجمة الجونة الخضراء، وسبق له الترشح لجائزة الجمهور بـمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفاز بجائزة نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) بـمهرجان تورنتو السينمائي الدولي ورشحته لبنان للمنافسة في الأوسكار 2022، ويتولى التوزيع في الشرق الأوسط والعالم العربي شركة فيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة.

كوستا برافا للمخرجة منيه عقل، من بطولة نادين لبكي وصالح بكري اللذين يلعبان دور زوجين يقرران ترك التلوث السام لمدينتهما بيروت، على أمل بناء حياة مثالية في منزل في الجبال، ولكن تحطمت أحلامهما عندما تم بناء مكب نفايات بجوارهما مما أدى إلى جلب القمامة والفساد الذي كانا يأملان في تركه ورائهما.
موعد العرض الثاني لفيلم كوستا برافا في الدورة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية بسينما زاوية يوم السبت 4 يونيو الساعة 7 مساءً.

منيه عقل فيلم كوستا برافا مهرجان فينيسيا فيبرسي الاتحاد الدولي لنقاد السينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل فتاة صومالية قتلت سائقًا حاول اغتصابها

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. وفاة الأمريكي راى ليوتا عن عمر 67 عاما.. هاجر السراج: أنا متمردة وعنيدة.. وتفاصيل أولى حلقات مسلسل البيت بيتي

غدا.. مسار إجباري ووسط البلد وإتش أو إتش لأول مرة

أحمد زاهر يكشف ردود الفعل عن فيلم "فارس".. فيديو

هاجر السراج : أنا متمردة وعنيدة |خاص

ملك زاهر :  رؤوف عبد العزيز من رشحني لـ فارس

بهاء سلطان يحيي حفلا في جدة .. غدا

مع انطلاق عرضه في السعودية والكويت .. معلومات عن فيلم "بنات عبد الرحمن"

مدحت صالح على المسرح الكبير بالأوبرا| تفاصيل

ترشيحاتنا

لوقف تفشي جدري القرود.. قتل الحيوانات الأليفة هو الحل

مصطفى مدبولي ينيب وزير الأوقاف لحضور مؤتمر دار الإفتاء عن التطرف الديني

تنفيذ 152 ألف صفقة تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

الصحة العالمية: ظهور 200 إصابة بجدري القردة في أكثر من 20 دولة

الزمالك: لا يجوز شكوى جالاتا سراي بشأن صفقة مصطفى محمد قبل يوليو المقبل

النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل فتاة صومالية قتلت سائقًا حاول اغتصابها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ماتا محروقين.. تفاصيل مقتل زوجين مصريين في أمريكا بطريقة بشعة

فيديو

بسبب الوحدة.. إقامة الراحل سمير صبري في أحد الفنادق الشهيرة في الزمالك

كلكوا لا تستحقوا هذا المكان.. قصة متصلة تحرج مذيعة وزملاءها على الهواء

فنانات يتحدثن عن التحرش فماذا قلن.. اعترافات مثيرة .. فيديو جراف

تاجر مخدرات سابقا وبائع دوم حاليا: مفيش أحسن من الرزق الحلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ