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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل سرق أموالا من محل بالساحل

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل محل لقطع غيار السيارات بالساحل.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد المحال بالقاهرة  وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل لقطع غيار السيارات - كائن بدائرة القسم) بإكتشافه كسر درج المكتب الخاص به وسرقة مبلغ مالى من داخله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالمحل المشار إليه - مقيم بمحافظة المنوفية) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه

وبمواجهته أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالمحل عمله ، فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.

وفى سبيل ذلك تمكن من الدخول وكسر الدرج الخاص بالمكتب باستخدام "آلة حادة" والاستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه).

وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عامل سرقة قطع غيار السيارات واقعة سرقة امن القاهرة

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