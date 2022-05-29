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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق مختلف .. طريقة تحضير سمك فيليه مقلي

سمك
سمك

سمك الفيليه من الأطباق المفضلة للجميع، ويمكن تحضير سمك الفيليه في المنزل بالكثير من التوابل المختلفة والشهية.

 

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وإليك طريقة تحضير سمك فيليه بالخطوات

مقادير سمك فيليه

1 كيلو سمك فيليه

مقادير تتبيلة السمك 

1 ملعقة صغيرة ملح
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة خل
عصير ليمونة واحدة

مقادير خلطة القلي 

2 كوب كبير دقيق أبيض (240 جراماً)
2 ونصف ملعقة كبيرة نشا  (300 جرام)
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة  كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة  فلفل أسود
نصف كوب كبير ماء دافئ (120 مل )

خطوات التحضير سمك فيليه

في وعاء ضعي السمك الفيليه ، ونضيف له الثوم المهروس ،و الملح ،و الكمون ، والفلفل الأسود ،والخل ، وعصير الليمون ، نقلب كل المكونات معًا حتى تختلط مع السمك ، نترك السمك الفيليه مع التتبيلة لمدة نصف ساعة حتى يتشرب التتبيلة

لخليط القلي: في وعاء ضعي الدقيق ، والنشا ، والبيكنج باودر ،و الكمون، والملح ، والفلفل الاسود ،  ونقلب كل المكونات معًا حتى تختلط

قسمي خليط القلي إلى وعائيين بالتساوي ،ثم نضيف لأحد الوعائين الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب حتى نحصل على خليط سائل

نحضر السمك المتبل ونقلبه في خليط الوعاء الأول للقلي السائل ثم يرفع مباشرة للوعاء الثاني ويقلب فيه أيضًا ،ثم يوضع في مقلاة بها زيت قلي ساخن على نار متوسطة .

نقلب سمك الفيليه في الزيت حتى يتحول لونه إلى ذهبي ، ثم نرفعه على مناديل مطبخ أو ورق مطبخ حتى يتشرب الزيت منه.
 

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