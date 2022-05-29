بعد إصابتها برولان جاروس للتنس .. ميار شريف: سأعود بقوة قريبا

وجهت بطلة التنس المصرية، ميار شريف، رسالة للجمهور الذى حضر مباراتها بالدور الأول ببطولة رولان جاروس بفرنسا، إحدى بطولات جراند سلام الاربع الكبرى.. وقالت "أود أن أشكر الجمهور الذى حضر المباراة لدعمى وتشجيعى".

وأضافت "تشجيع الجمهور كان حافزا كبيرا لى لاستكمال المباراة والفوز بها رغم الإصابة التى شعرت بها اثناء المباراة".

وتابعت "مجتمع التنس العالمي يتحدث عنى بكل احترام، والاعلام العالمى يتحدث عن البطلة المصرية وجمهورها".

‏‎‏‎واختتمت " انسحبت من البطولة للإصابة، لكن لدى العزيمة للعودة بقوة قريبا من اجل المشاركة والمنافسة فى جميع بطولات العالم".

الجدير بالذكر ان ميار شريف، المصنفة رقم 49 عالميا بمنافسات الفردى، صعدت للدور الثانى بالبطولة بعد الفوز يوم الثلاثاء الماضى على الاوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة رقم 58 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5 لتصبح اول لاعبة مصرية تتاهل لهذا الدور ببطولة رولان جاروس.

وأعلن فى اليوم التالى للمباراة "الاربعاء" انسحابها من البطولة بسبب تأكد إصابتها خلال المباراة بشرخ فى القدم وتحتاج من 6 الى 8 اسابيع للعلاج.

وكان من المقرر ان تواجه ميار رفقة نظيرتها الهولندية ارانتسا ريس، بالدور الاول يوم الاربعاء الماضى بمنافسات زوجى السيدات ثنائى من امريكا واستراليا ويوم الخميس الماضى السلوفانية تمارا زيدانسيك ، المصنفة رقم 25 عالميا، بالدور الثانى بمنافسات الفردى ، وذلك قبل ان يتم الاعلان عن انسحابها من البطولة .

وتقام البطولة بفرنسا خلال الفترة من 16 من شهر مايو الجارى وحتى 5 من شهر يونيو المقبل.

وكانت البطلة المصرية توجت بلقبى بطولة كارلسروه بالمانيا خلال الاسبوع قبل الماضى بمنافسات الفردى والزوجى.

وساهم تتويجها بلقب الفردى، للعام الثانى على التوالى، فى دخولها قائمة توب 50 فى انجاز تاريخى لم تصل له اى لاعبة مصرية من قبل.

حيث تقدمت ١٢ مركزا دفعة واحدة فى التصنيف العالمى الذى صدر خلال الاسبوع قبل الماضى لتصبح فى المركز الخمسين عالميا.

وتقدمت مركزا واحدا فى التصنيف الذى صدر الاسبوع الماضى لتصبح فى المركز 49 عالميا.