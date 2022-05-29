بفعل الهواء.. حريق يلتهم سوقاً كبيرا في العاصمة التونسية

اندلع حريق في سوق كبيرة في العاصمة التونسية، تسبب في القضاء على جميع البضائع المتواجدة بالسوق بالكامل.

وحسب إذاعة "آي إف أم" التونسية، قالت الحماية المدنية أن السوق يحتوي على نقاط لبيع المعدات الالكترونية والبلاستيكية بسوق المنصف باي في العاصمة.

وأضافت أنه لم تعرف بعد أسباب اندلاع النيران في السوق، بينما باشرت الشرطة معاينة مكان الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية منير الريابي إن حريقا نشب في حدود الساعة الثامنة و55 دقيقة في محيط منطقة المنصف باي وسط العاصمة.

وأوضح أن النيران اندلعت من أحد المحلات المهجورة، قبل أن تنتقل النيران بسبب قوة الرياح إلى 4 نقاط بيع أسبوعية.