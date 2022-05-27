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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد يستقبل الرئيس الشرفي للجمعية الكورية للتجارة الدولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة  بقصر قرطاج،  KIM Young-ju، الرئيس الشرفي للجمعية الكورية للتجارة الدولية ورئيس لجنة ترشح كوريا الجنوبية لاحتضان تظاهرة "اكسبو 2030".

وأثنى الرئيس التونسي ، خلال هذا اللقاء، على العلاقات المتميزة التي تجمع تونس بكوريا وأعرب عن تطلّع بلادنا إلى مزيد تطويرها وتنويعها.

كما نوّه رئيس الدولة بالتجربة التنموية الناجحة لكوريا، وأكّد على حرص تونس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كوريا وتوفير كل الظروف المناسبة والضمانات اللازمة للمستثمرين لبعث مشاريع وإقامة شراكات واعدة ومثمرة في عدّة قطاعات، مشدّدا، في هذا السياق، على أهمية النقل الجوي في تدعيم فرص اللقاء والتبادل والاستثمار بين رجال الأعمال من البلدين وتشجيع المواطنين الكوريين على اختيار الوجهة السياحية التونسية.

وأشار رئيس الجمهورية، أيضا، إلى أن جائحة كوفيد-19 أثبتت بأن العالم في حاجة إلى اعتماد مقاربة إنسانية مختلفة للعلاقات الدولية، وهي من المبادئ التي تتقاسمها تونس مع كوريا.

من جهته، أشار  KIM Young-ju إلى أنه يؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد هام من رجال الأعمال الكوريين، مبينا أن اللقاءات التي جمعت بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين مكّنت من تحديد فرص تعاون وشراكة واستثمار مهمّة.

وأضاف KIM Young-ju بأن نجاح تونس وكوريا في تجاوز جائحة كوفيد-19 سيمكن من تعزيز آليات التعاون والتبادل الثنائي، وسيفتح المجال أمام فرصة إقامة شراكة لاقتحام الأسواق الإفريقية.

وأكّد  KIM Young-ju بأن الجمعية الكورية للتجارة الدولية تعمل على جعل تونس وجهة مميزة للمستثمرين والسياح الكوريين، معربا عن ثقته في قدرة تونس على تحقيق نسب نموّ مرتفعة مستقبلا.

وأشار  KIM Young-ju إلى أن بلاده تعتزم عقد قمة سنوية للشراكة مع إفريقيا، وهي تتطلع إلى دعم تونس في تنظيم الدورة الأولى لهذا الحدث سنة 2024.

وكان هذا اللقاء فرصة، أيضا، قدّم خلالها  KIM Young-ju عرضا حول ملف ترشح بلاده لاحتضان تظاهرة "اكسبو 2030

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