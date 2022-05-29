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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

مخاطر إهمال تنظيف
مخاطر إهمال تنظيف الأسنان

مخاطر إهمال تنظيف الأسنان عديدة، فقد يسبب لك أكثر من مجرد تجاويف وتسوس، بل قد يصل إلى توقف قلبك، إذ تم ربط أمراض اللثة بزيادة انتشار أمراض القلب، السكتة الدماغية، السكري والتهاب الشعب الهوائية.

 

إليك 25 سببًا جيدًا لتشجيعك على تنظيف أسنانك يوميا.

 

تجنب طبيب الأسنان وتوفير المال

التنظيف بالفرشاة مرتين يوميًا يمكن أن يوفر لك أكثر عليك عشرات آلاف الجنيهات على تركيبات الأسنان الرديئة، ويحتمل أن ينقذ حياتك أيضًا.

 

تجنب الرائحة الكريهة

فمك تنبعث منه رائحة كريهة بسبب البكتيريا، ومضغ العلكة لا يقتل البكتيريا، على الأقل ليس إلى أي حد كبير، لذا أنت بحاجة لتفريش أسنانك يوميا.

 

تجنب الالتهابات
 

فمك هو أحد المنافذ الأساسية لدخول جسمك، لقد مر الطعام والبكتيريا وكل شيء بداخلك تقريبًا في وقت ما، هذا يعني أنه عندما يصاب شيء بالغ الأهمية مثل فمك بالبكتيريا الضارة (كما يحدث عندما يكون لديك التهاب اللثة أو التهاب دواعم السن)، فإنه سيؤثر حتمًا على باقي جسمك.

 

الإصابة بنوبة قلبية 
 

إذا كانت لثتك تنزف وفمك يفيض بالسوس والبكتيريا، فستشق طريقها في النهاية إلى مجرى الدم، مما يعني أنها ستمر حتمًا عبر قلبك، مما قد يسبب النوبات القلبية أو الوفاة.

 

الإصابة بالسكتة الدماغية

في آلية مشابهة جدًا لما يحدث في القلب، يمكن للبكتيريا أيضًا أن تنتشر عبر مجرى الدم إلى دماغك، لذلك، لا يمكنها فقط زيادة فرص إصابتك بسكتة دماغية ولكن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الوفاة.

 

تأخر الحمل وتشوه الجنين 

على الرغم من مخاطر تعرض جسمك للهجوم من البكتيريا، إذا كنت حاملاً، فهناك جسم آخر يجب أن تقلق بشأنه، حيث يمكن أن تنتقل العدوى البكتيرية إلى طفلك وتسبب تشوهات وأمراض حتى بعد ولادته، كما أن للبكتيريا دور في تأخر الحمل.

 

الالتهاب والانسداد الرئوي
وبغض النظر عن تلك البكتيريا السيئة التي تسكن الفم والتي تتسرب إلى مجرى الدم وتساهم ببطء في موت أعضائك الحيوية، يمكن لآلية أخرى أن تتعمق في جسمك عن طريق مجرى التنفس، وبمجرد أن تستقر هذه القطرات الدقيقة من فمك في رئتيك، يمكن أن تبدأ بسهولة في التسبب في مشاكل رئوية والتهاب الشعب الهوائية.

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