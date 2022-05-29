موضة فساتين المحجبات لصيف 2022

قدمت مصممة الازياء السورية رشا البيك عدة نصائح للمحجبات خلال فصل الصيف حيث نصحت البيك المحجبات بضرورة ارتداء الفساتين الفضفاضة خلال فصل الصيف لانها تعتبر من احدث التصميمات واكثرها شيوعا فى صيف 2022.

وقالت البيك في تصريحات صحفية، ان على المحجبات التخلى هذا العام عن لبس البنطلونات الا فى اضيق الحدود ونصحت البيك الفتيات المحجبات بالاعتماد على الفساتين المبهجة ذات الورود والنقوشات المختلفة على ان يتم تنسيقها مع لفات طرح مناسبة ويفضل ان تكون الطرحة سادة ومن الاقمشة الشيفون او الحرير.

واكدت أن الفساتين التريندى هذا العام ستكون ذات الاكمام المنفوخة ولابد من تزيينها باحزمة رفيعة لتعطى شكلا مبهرا للفتاة المحجبة.

وإليكم موضة صيف 2022 من الفساتين..