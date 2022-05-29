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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. 6 علامات تشير إلى إصابتك بـ سرطان العين

صدى البلد

يعد سرطان العين أحد أندر أنواع السرطانات ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاعراض التى تشير الى الاصابة بسرطان العين.

وحدد الأطباء البريطانيون العاملون بـ"الخدمات الصحية الوطنية" قائمة بالأعراض التي قد تكون علامة بالإصابة بسرطان العيون ونشروها بمجلة "Express" مؤكدين على مدى مساهمتها في تشخيص المرض مبكرًا.

الأعراض ..

وأوضح الأطباء أن هناك عدد من الأعراض التي تستوجب زيارة الطبيب على الفور، لكن قد تدل هذه الأعراض على مرض آخر، وأبرز أعراض سرطان العين هى..

1- ظل أو وميض ضوئي في العين.

2- عدم وضوح (ضبابية) الرؤية.

3- ظهور وتوسع بقع سوداء في العين.

4- فقدان جزئي للبصر.

5- انتفاخ العينين.

6- ألم في منطقة العينين.

وهناك بعض أعراض أخرى تشير الى الاصابة بسرطان العين..

١-العِرق: تزيد فُرصة الإصابة عند الأشخاص ذوي البشرة البيضاء.

٢-لون العين: حيثُ تُعد نسبة الإصابة أعلى عند العيون الأفتح لونًا.

٣-العُمر والجنس: تزيد نسبة الإصابة عند الكبار بالعُمر، كما تكون فُرصة الإصابة أعلى عند الرجال منها عند النساء.

هُناك أيضًا عوامل تزيد من نسبة الإصابة بسرطان العين لكن غير مُؤكدة، نذكُر بعض منها:

التعرض الزائد لأشعة الشمس.

العمل ببعض المهن، مثل: اللحامين، لكن هذا غير مُؤكد فما زال هناك حاجة للمزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

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